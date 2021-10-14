Россия в 2021 году установит новый рекорд по объему добычи газа

В первую очередь будут обеспечены поставки газа на внутренний рынок.

Вице-премьер России Александр Новак на Российской энергетической неделе заявил, что в 2021 году Россия планирует установить новый рекорд по объему добычи газа.

"Что касается производственных мощностей, то мы в этом году выйдем на рекордные объемы добычи газа", - сообщил он.

По словам вице-премьера, в первую очередь поставки газа будут обеспечены на внутренний рынок для прохождения осенне-зимнего периода. Новак подчеркнул, что примерно в конце октября может завершиться закачка в российские подземные хранилища газа (ПХГ). В данном случае все будет зависеть от природы.

Вице-премьер Росии Александр Новак сказал также, что при формировании запасов газа Европа выбирает принцип "на авось". По этой причине и случился энергетический кризис в Европе.

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