Новак назвал причину энергокризиса в Европе

Вице-премьер России Александр Новак во время Российской энергетической недели заявил, что при формировании запасов газа Европа выбирает принцип "на авось".
По его словам, сейчас потребители в Европе пожинают плоды того, что была несбалансированная политика по созданию условий формирования энергетического баланса. Нова отметил, что резервы должны быть сформированы в том числе для учета самых низких температур.
А не так, чтобы на авось проживем. Если на авось, как это происходило в последние годы, вот получается, что замыкающая цена при отсутствия предложения формирует высокую цену.
Александр Новак, вице-премьер России
Александр Новак также заявил, что "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни.
Фото: kremlin.ru
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