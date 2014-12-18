Новак назвал причину энергокризиса в Европе

Все дело в несбалансированной политике по созданию условий формирования энергобаланса в Европе.

Вице-премьер России Александр Новак во время Российской энергетической недели заявил, что при формировании запасов газа Европа выбирает принцип "на авось".

По его словам, сейчас потребители в Европе пожинают плоды того, что была несбалансированная политика по созданию условий формирования энергетического баланса. Нова отметил, что резервы должны быть сформированы в том числе для учета самых низких температур.

А не так, чтобы на авось проживем. Если на авось, как это происходило в последние годы, вот получается, что замыкающая цена при отсутствия предложения формирует высокую цену. Александр Новак, вице-премьер России

Александр Новак также заявил, что "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни.

Фото: kremlin.ru