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Новак: "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни
Сегодня, 12:01
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Новак: "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни

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Газопровод уже достроен.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на Российской энергетической неделе, что в ближайшие дни "Северный поток - 2" будет готов для запуска. По его словам, сейчас идет заполнение трубы газом.

Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов. 

Александр Новак, вице-премьер России

По словам Новака, от европейского регулятора буде зависеть дальнейшая ситуация с работой газопроода.

Александр Новак на мероприятии также заявил, что Россия не ожидает волатильности на рынке нефти. 

Фото: kremlin.ru

 

Теги: газопровод северный поток 2, щапуск северного потока 2
Категории: Новости России, Лента новостей,

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