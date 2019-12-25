Новак: "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на Российской энергетической неделе, что в ближайшие дни "Северный поток - 2" будет готов для запуска. По его словам, сейчас идет заполнение трубы газом.
Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов.
Александр Новак, вице-премьер России
По словам Новака, от европейского регулятора буде зависеть дальнейшая ситуация с работой газопроода.
Александр Новак на мероприятии также заявил, что Россия не ожидает волатильности на рынке нефти.
Фото: kremlin.ru
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