Новак заявил, что Россия не ожидает волатильности на рынке нефти

Он считает, что до конца 2022 года рынок нефти может полностью восстановиться.

Вице-премьер России Александр Новак выступая на "Российской энергетической неделе" заявил, РФ не ожидает волатильности на рынке нефти. По его словам, баланс спроса и предложения, а также цены отражают ситуацию на нефтяном рынке.

Не вижу особых проблем, особой волатильности на рынке не предполагается, по моему мнению. Александр Новак, вице-премьер России

По словам Новака, до конца следующего года рынок нефти может полностью восстановиться.

Мы видим, что в 2021 году общий рост спроса составит 6 млн баррелей в сутки из тех 10 млн, которые мы потеряли. Александр Новак, вице-премьер России

Александр Новак в кулурах форума заявил, что страны ЕС пока не обращались в правительство с просьбой увеличить поставки газа.

Фото: kremlin.ru