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Новак заявил, что Россия не ожидает волатильности на рынке нефти
Сегодня, 11:20
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Новак заявил, что Россия не ожидает волатильности на рынке нефти

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Он считает, что до конца 2022 года рынок нефти может полностью восстановиться.

Вице-премьер России Александр Новак выступая на "Российской энергетической неделе" заявил, РФ не ожидает волатильности на рынке нефти. По его словам, баланс спроса и предложения, а также цены отражают ситуацию на нефтяном рынке.

Не вижу особых проблем, особой волатильности на рынке не предполагается, по моему мнению.

Александр Новак, вице-премьер России

По словам Новака, до конца следующего года рынок нефти может полностью восстановиться.

Мы видим, что в 2021 году общий рост спроса составит 6 млн баррелей в сутки из тех 10 млн, которые мы потеряли.

Александр Новак, вице-премьер России 

Александр Новак в кулурах форума заявил, что страны ЕС пока не обращались в правительство с просьбой увеличить поставки газа. 

Фото: kremlin.ru

 

Теги: александр новак, волатильность на рынке нефти
Категории: Новости России, Лента новостей,

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