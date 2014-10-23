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Новак заявил, что страны ЕС пока не обращались в правительство с просьбой увеличить поставки газа
Сегодня, 10:42
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Новак заявил, что страны ЕС пока не обращались в правительство с просьбой увеличить поставки газа

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Накануне цена на газ в Европе составила 1130 долларов за тысячу кубометров.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели, что страны ЕС пока не обращались по линии правительства с просьбой увеличить поставки газа.

Пока не обращались.

Александр Новак, вице-премьер России

Нова подчеркнул и по поводу сроков закачки газа в подземные хранилища. По его словам, этот вопрос находится в компетенции "Газпрома".

Накануне по итогам торгов на лондонской бирже цена на газ в Европе составила 1130 долларов за тысячу кубометров. Напомним, что днем в среду, 6 октября, цена на газ в Европе на пике поднималась до 1924 доллара за тысячу кубометров. 

Фото: kremlin.ru

Теги: александр новак
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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