Новак заявил, что страны ЕС пока не обращались в правительство с просьбой увеличить поставки газа

Накануне цена на газ в Европе составила 1130 долларов за тысячу кубометров.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели, что страны ЕС пока не обращались по линии правительства с просьбой увеличить поставки газа.

Пока не обращались. Александр Новак, вице-премьер России

Нова подчеркнул и по поводу сроков закачки газа в подземные хранилища. По его словам, этот вопрос находится в компетенции "Газпрома".

Накануне по итогам торгов на лондонской бирже цена на газ в Европе составила 1130 долларов за тысячу кубометров. Напомним, что днем в среду, 6 октября, цена на газ в Европе на пике поднималась до 1924 доллара за тысячу кубометров.

Фото: kremlin.ru