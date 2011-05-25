Новак: энергостратегия до 2050 года учитывает рост спроса на энергоресурсы

Вице-премьер России сообщил о первом приоритете в работе ТЭК.

Российское федеральное правительство подготовило энергетическую стратегию России до 2050 года, которая учитывает рост спроса на энергетические ресурсы на планете на уровне в 20 процентов. Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из федерального правительства при председательстве премьер-министра Михаила Мишустина от 14 апреля сделал вице-премьер страны Александр Новак. Чиновник пояснил коллегам, что приоритетом для работы властей является реализация экспортного потенциала государства.

Два ключевых приоритета: первый - это обеспечение внутреннего рынка энергоресурсами. И здесь задача ТЭК - обеспечить стабильные поставки энергоресурсов, диверсифицировать источники энергии, обеспечить газификацию регионов, развитие инфраструктуры в дальневосточном, арктическом регионах. Александр Новак, вице-премьер РФ

Особое внимание в документе уделяется снижению негативного воздействия на окружающую среду. Для этого чиновниками предусмотрены рост доли атомной энергетики до 25 процентов в структуре генерации, а также увеличение мощности возобновляемых источников энергии, внедрение по стране современных экологических стандартов, стимулирование процесса по энергетическому сбережению.

Новак: Россия продолжит наращивать экспорт СПГ.

Фото и видео: Правительство России