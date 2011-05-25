Новак: Россия продолжит наращивать экспорт СПГ

Вице-премьер России рассказал об одной из задач энергостратегии страны до 2050 года.

Москва продолжит наращивать экспорт СПГ (сжиженного природного газа), а также атомных технологий. Соответствующее заявление на оперативном заседании с коллегами из федерального правительства при председательстве премьер-министра Михаила Мишустина от 14 апреля сделал вице-премьер страны Александр Новак. Чиновник пояснил коллегам, что отечественный топливно-энергетический комплекс остается ключевой экспортной отраслью. Таким образом эксперт прокомментировал утвержденную сегодня Стратегию по развитию энергетической отрасли до 2050 года.

Топливно-энергетический комплекс является сейчас ключевой экспортной отраслью страны. Россия и далее будет оставаться мировым лидером. Наряду с поставками нефти, газа и угля продолжим наращивать экспорт сжиженного природного газа, атомных технологий. Александр Новак, вице-премьер РФ

Александр Новак указал, что документ предусматривает диверсификацию поставок ресурсов, развитие новых логистических маршрутов, включая Северный морской путь, развитие экономических партнерств со странами Азии и глобального Юга.

Новак обсудил меры поддержки инвестиций в малых городах РФ.

Фото и видео: Правительство России