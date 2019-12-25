В Европе цена на газ опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

На пике цена на газ поднималась выше 1900 долларов за тысячу кубометров.

На европейской бирже ICE цены на газ рухнули после рекордного подъема. Так, в ходе торгов 7 октября цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, контракт на поставку одного мегаватт-часа газа на нидерландский хаб TTF в ноябре стоил 90 евро. Получается, что стоимость тысячи кубометров газа составила 1095,9 доллара.

Напомним, что днем в среду, 6 октября, цена на газ в Европе поднималась до 1924 доллара за тысячу кубометров.

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