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В Европе цена на газ опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Сегодня, 11:11
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В Европе цена на газ опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

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На пике цена на газ поднималась выше 1900 долларов за тысячу кубометров.

На европейской бирже ICE цены на газ рухнули после рекордного подъема. Так, в ходе торгов 7 октября цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, контракт на поставку одного мегаватт-часа газа на нидерландский хаб TTF в ноябре стоил 90 евро. Получается, что стоимость тысячи кубометров газа составила 1095,9 доллара.

Напомним, что днем в среду, 6 октября, цена на газ в Европе поднималась до 1924 доллара за тысячу кубометров.

Фото: pixabay 

Теги: цена на газ в европе
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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