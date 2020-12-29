Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума

В России в 2020 году снизилась добыча нефти до минимума. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Добыча нефти снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году. Отмечается, что добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн. Таким образом статистика снизилась до уровня 10-летней давности.
Известно, что крупнейшим добытчиком нефти в России остается "Роснефть".
Ранее мы сообщали о том, что в России с 1 января введен налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей.
Фото: pixabay
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