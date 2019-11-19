Россия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд

Об этом рассказали в Минфине США.

Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до 10 млрд долларов. В долгосрочных облигаций будет храниться 3 млрд долларов, в краткосрочных - еще 7 млрд.

Напомним, что с весны 2018 года зафиксировал спад вложений России в госдолг США. В апреле прошлого года они уменьшились с 96 млрд до 48,7 млрд долларов. В мае того же года зафиксировано падение до 14,9 млрд долларов.

Первый скачок вверх произошел в мае 2018 года, когда вложения возросли до 9,3 млрд долларов. Сейчас крупнейшим держателем госбумаг Америки является Япония, которой принадлежит 1,14 трлн долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минфин не будет обязывать чиновников участвовать в новой системе пенсионных накоплений.