Минфин не будет обязывать чиновников участвовать в новой системе пенсионных накоплений

Замминистра подчеркнул, что новая система накоплений подразумевает добровольное участие.

Российское министерство финансов не будет обязывать госслужащих участвовать в новой системе пенсионных накоплений. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Замминистра подчеркнул, что новая система накоплений подразумевает добровольное участие, отчисления также не являются обязательными для участников.

Новая система пенсионных накоплений была представлена в октябре. Гарантированный пенсионный план должен помочь жителям России копить самостоятельно на пенсию при господдержке. Россияне сами должны принимать решения, относительно того, в каких фондах они будут копить на пенсию.

Ранее экономисты подсчитали размер будущих пенсий россиян.

Видео: YouTube/Science