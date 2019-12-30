В 2019 году на российских месторождениях добыли 560,2 млн тонн нефти.

В 2019 году Россия установила рекорд СССР по добыче нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

В минувшем году на российских месторождениях удалось добыть 560,2 млн тонн нефти или 11,25 млн баррелей в сутки. В рекордном 1987 году нефтяная промышленность достигла показателя в 569,5 млн тонн (11,416 млн баррелей в сутки). После этого показатели только снижались. В 1996 году они упали до 303 млн тонн.

Подобных результатов в 2019 году удалось достичь, даже несмотря на сокращение добычи в рамках договора с ОПЕК. 6 декабря страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Таким образом страны хотят поддержать цены на нефть в условиях ненадежного спроса, а также роста добычи в тех государствах, которые не подписывали соглашение. Действие документа продлится три месяца, начиная с 1 января 2020 года.

Ранее мы писали, что Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.

Видео: YouTube / CareerOneStop