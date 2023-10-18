Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16, заявил Шойгу

Сергей Шойгу рассказал о гибридной войне Запада против России.

Москва укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на территорию Украины из США и союзных для Вашингтона стран коллективного Запада вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу для ВСУ истребителей F-16 американского производства. Эти истребители могут отправиться на Украину уже в текущем году. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороны Сергей Шойгу сделал заседании совместной коллегии профильных ведомств России и Белоруссии.

США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт уточнил, что страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, а также обучают украинских военнослужащих и направляют в регион иностранных наёмников и консультантов.

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Фото и видео: Минобороны России