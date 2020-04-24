Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Министр назвал потери для ВВП страны очень большими.

Из-за пандемии коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей. Такие данные озвучил министр экономического развития Максим Решетников.

Министр назвал потери для ВВП страны очень большими. Решетников заявил, что по итогам года дефицит бюджета составит 4,5-5% ВВП. При этом все социальные обязательства государства будут выполнены.

Напомним, по оценкам ЦБ, спад в 2020 году может составить 6%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития посоветовало бизнесу обращаться в ТПП для признания форс-мажора.