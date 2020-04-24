Минэкономразвития посоветовало бизнесу обращаться в ТПП для признания форс-мажора

До 1 октября арендаторы в некоторых случаях могут платить 50% от суммы.

Минэкономразвития посоветовало бизнесу обращаться в Торгово-промышленную палату за свидетельством для признания форс-мажора. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко рассказала, что малый и средний бизнес испытывает трудности с арендой помещений в условиях пандемии. По её словам, министерство внесло поправки в законодательство. По нему арендодатель будет обязан в течение 30 дней составить допсоглашение об отсрочке уплаты арендных платежей по договорам аренды. Это коснётся не только муниципального и государственного имущества, но и частного.

Также Тарасенко рассказала, что появилась возможность отсрочки платежей в период введения режима повышенной готовности или ЧС.

В течение этого периода арендаторы имеют право запрашивать у арендодателя возможность не платить. Позже они должны будут вернуть эту сумму равными платежами с начала следующего года в течение двух лет. Оксана Тарасенко, заместитель министра экономического развития

Она отметила, что до 1 октября арендаторы в некоторых случаях могут платить 50% от суммы. Но эту сумму придется вернуть с начала 2021 года в течение двух лет равными платежами. Никакие штрафы, неустойки, санкции за задержку оплаты в это время не действуют.

Ранее президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем.

Видео: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.