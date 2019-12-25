Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group сравнил свой бизнес с тонущим кораблем. Араз Агаларов в интервью РБК рассказал, что ресурсы компании позволяют ему выплатить зарплаты сотрудникам за март — но на апрель их уже не хватит.
Вот я сейчас сижу в этом офисе, как капитан маленького кораблика, и смотрю, как он тонет, и ничего не могу сделать.
Араз Агаларов, президент Crocus Group
Он отметил, что повлиять на ситуацию сейчас никак невозможно. Он сравнил себя с капитаном корабля с экипажем в 15 тысяч человек, который медленно тонет, а вычерпать воду нельзя потому что не дают возможность.
Crocus Group управляет коммерческой недвижимостью.
Бизнесмен добавил, что без поддержки государства в нынешних условиях бизнес просто не выживет, так как работать нельзя, но нужно сохранять сотрудников и платить зарплату. Как правило, у бизнеса нет накоплений, а налоговая нагрузка довольно высокая. Агаларов добавил — чтобы спасти бизнес, нужно освободить его от налогов на два месяца, а также снизить НДС.
Ранее российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать.
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