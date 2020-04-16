Российский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Власти Алтайского края заявили, что у региона нет средств на поддержку предпринимателей.

Российский губернатор Виктор Томенко сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать. Об этом чиновник из Алтайского края рассказал журналистам "Интерфакса" во время правительственного совещания. Местные власти отказались самостоятельно оказывать материальную поддержку предпринимателям. Глава региона заявил, что на данный момент на эти цели нет средств.

Когда мы заводим разговор о том, чтобы за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища прокомментировал Виктор Томенко

Напомним, что годовой бюджет Алтайского края составляет 112 миллиардов рублей. Почти половина средств поступает от федерального бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций. Губернатор региона рассказал, что даже половины этой суммы не хватает на уже запланированные кабинетом министров мероприятия.

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Видео: пресс-конференция губернатора Алтайского края Виктора Томенко