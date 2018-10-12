Россия оказалась ниже всех среди стран бывшего СССР и СНГ.

Россия стала 154-й в рейтинге миролюбивых стран. Об этом говорит рейтинг, составленный специалистами "Глобального индекса миролюбия". Его готовит австралийский "Институт экономики и мира".

Авторы рейтинга подчеркнули, что главная проблема России — политическая нестабильность. Этот фактор включает в себя показатель эффективности работы правительством, уровень коррупции, качество бизнес-климата. Отмечается, что на политическую обстановку в России повлияет голосование по поправкам в Конституцию, но не сказано — в положительном или отрицательном ключе.

Положение России в рейтинге не изменилось по сравнению с 2019 годом. При этом некоторые показатели страны улучшились — такие как безопасность и защита, количество длительных конфликтов и уровень милитаризации. По данным составителей, в РФ сократился уровень полицейского насилия и количество убийств. Уменьшилось и количество военнослужащих, а также упал уровень экономического урона от насилия.

Россия оказалась ниже всех среди стран бывшего СССР и СНГ в данном рейтинге и заняла место между Суданом и ЦАР.

Ранее мы писали, что пять петербургских вузов признаны лучшими в мировом рейтинге QS.

Видео: kremlin.ru