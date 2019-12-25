Пять петербургских вузов признаны лучшими в мировом рейтинге QS

Всего в списке оказалось 28 российских учебных заведений.

Сразу пять петербургских университетов попали в список тысячи лучших вузов мира. Рейтинг World University Rankings 2021 составила британская компания Quacquarelli Symonds (QS).

Всего в списке оказалось 28 российских учебных заведений. Выше всех расположился МГУ имени М. В. Ломоносова – он занял 74-е место. На 225-м оказался СПбГУ. В топ-250 также попали Новосибирский государственный университет (228) и Томский государственный университет (250).

Из петербургских вузов в рейтинге кроме СПбГУ присутствуют Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (298 место), ИТМО (360), СПбПУ Петра Великого (401) и СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (701-750).

Возглавляет рейтинг девятый год подряд Массачусетский технологический институт в США. В тройку лидеров также попали Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Ранее мы писали, что Петербург улучшил свою позицию в Национальном экологическом рейтинге регионов России.

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