Россия сокращает использование доллара на фоне санкций

По мнению Биричевского, внешний рынок постепенно сможет адаптироваться под обстоятельства. Он уверен, что для этого необходим запас прочности.

Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики. В этой связи принято решение сократить использование доллара в резервах и внешних расчетах. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

По мнению Биричевского, внешний рынок постепенно сможет адаптироваться под обстоятельства. Он уверен, что для этого необходим запас прочности. Только так будет возможность для корректировки финансовой политики страны. Как отметил представитель министерства, среди ключевых моментов экономической политики присутствует обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации. Кроме того, Россия увеличит доли взаимных платежей в национальных валютах и установит прямые межбанковские корреспондентские отношения с торговыми партнерами.

Ранее мы сообщили, что ЦБ установил ограничения на выдачу наличной валюты с вкладов и счетов.

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