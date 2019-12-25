ЦБ установил ограничения на выдачу наличной валюты с вкладов и счетов

Регулятор подчеркнул, что в российских банках почти 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тысяч. То есть практически все россияне смогут пользоваться наличными средствами без ограничений.

На территории России с 9 марта по 9 сентября вводятся ограничения на снятие наличных денег с валютных вкладов и счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба Центрального Банка.

Регулятор разъяснил, что россияне могут снять до $10 тысяч в наличной валюте. Остальные деньги можно получить в рублях по курсу. В ЦБ подчеркнули, что в российских банках почти 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тысяч. То есть практически все россияне смогут пользоваться наличными средствами без ограничений.

В указанный период валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Банки не смогут проводить конвертацию других валют в доллары США. Получить наличные деньги можно будет в кассе банка.

Регулятор пояснил, что россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах и счетах. Деньги будут учтены в той валюте, в которой был открыт счет или вклад. Банки не станут менять условия по вкладу или счету. Проценты начисляются как обычно.

Ранее мы сообщили, что США отказались от ввода санкций против урана из России.

Фото: cb.ru