Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств для лечения лимфомы и лейкоза. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.
Это лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых. Иностранные препараты, включенные в список, обычно не участвуют в аукционах, если есть хотя бы два аналога, произведённых в странах ЕАЭС.
В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению.
цитата из сообщения пресс-службы
Подчёркивается, что довольно часто смена препарата или переход на другое лекарство негативно сказываются на здоровье заболевшего — обычно это случается, если болезнь серьёзно прогрессирует.
Ограничения больше не распространяются на филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.
Ранее стало известно, кто первым получит вакцину от коронавируса.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все