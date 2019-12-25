Иностранные препараты, включенные в список, обычно не участвуют в аукционах.

Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств для лечения лимфомы и лейкоза. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.

Это лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых. Иностранные препараты, включенные в список, обычно не участвуют в аукционах, если есть хотя бы два аналога, произведённых в странах ЕАЭС.

В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению. цитата из сообщения пресс-службы

Подчёркивается, что довольно часто смена препарата или переход на другое лекарство негативно сказываются на здоровье заболевшего — обычно это случается, если болезнь серьёзно прогрессирует.

Ограничения больше не распространяются на филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

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