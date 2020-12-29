Венгрия была одной из первых стран Евросоюза, которая зарегистрировала российскую вакцину.

Россия с февраля сможет поставлять "Спутник V" в Венгрию небольшими партиями. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит телеканал "Россия-24".

Мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Отметим, что Венгрия была одной из первых стран Евросоюза, которая зарегистрировала российскую вакцину по ускоренной процедуре.

Ранее мы писали, что "Спутник V" за последние месяцы стал объектом более 200 информационных атак.

Видео: YouTube / Россия 24