"Спутник V" за последние месяцы стал объектом более 200 информационных атак. Об этом на брифинге рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он привёл в пример ситуацию перед Новым годом, когда появилась ложная информация о том, что Венгрия отклонила заявку российской вакцины и будет её регистрировать. Поскольку, отметил Дмитриев, вброс появился 31 декабря, то отреагировать на него не получилось.
Теперь мы можем точно заявлять, что эта информационная атака - она из более чем 200 за последние несколько месяцев.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Ранее мы писали, что Петербург получил 62,5 тыс. новых доз вакцины "Спутник V".
Видео: YouTube / Россия 24
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