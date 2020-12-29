Дмитриев привёл в пример ситуацию перед Новым годом.

"Спутник V" за последние месяцы стал объектом более 200 информационных атак. Об этом на брифинге рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он привёл в пример ситуацию перед Новым годом, когда появилась ложная информация о том, что Венгрия отклонила заявку российской вакцины и будет её регистрировать. Поскольку, отметил Дмитриев, вброс появился 31 декабря, то отреагировать на него не получилось.

Теперь мы можем точно заявлять, что эта информационная атака - она из более чем 200 за последние несколько месяцев. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее мы писали, что Петербург получил 62,5 тыс. новых доз вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Россия 24