Петербург получил 62,5 тыс. новых доз вакцины "Спутник V"

На следующей неделе ожидается еще одна крупная партия.

В Петербург поступила крупная партия вакцины от коронавируса — 62,5 тыс. доз. В течение трех дней "Спутник V" получат все 70 вакцинации, сообщила пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, горожане активно "идут на прививку". По всей видимости, ситуации изменилась за январь: ранее "наплыва желающих" не было.

В администрации рассказали, как происходит транспортировка вакцины. Препараты упаковывают в 25 специальных термоконтейнеров. Внутри них есть термодатчики. На Центральной фармацевтической базе вакцину перегружают в морозильные камеры, где поддерживается постоянная температура не выше -18 градусов. Сотрудники базы проверяют все упаковки на соблюдение терморежима во время перевозки. После этого ее расфасовывают в термоконтейнеры меньшего размера для доставки в пункты вакцинации.

В первую очередь препарат везут в те пункты, где он уже подоше к концу. На следующей неделе ожидается еще одна большая партия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге создали памятку для записи на вакцинацию от COVID-19.

Фото: пресс-служба комздрава СПб