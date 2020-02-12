Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Оно сможет поражать маневрирующие цели.

СМИ узнали о разработке в России оружия для перехвата гиперзвуковых ракет. Инженеры занимаются созданием сверхдальнобойной ракеты. Сейчас ведется проектирование объекта воздушного базирования. Определяются необходимые характеристики и состав боевого комплекса. Основным кандидатом на роль головного блока считается К-77М. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей в оборонно-промышленном комплексе.

По словам разработчиков, оружие будет перехватывать высокоскоростные ракеты. Их целью также станут цели, способные маневрировать в воздухе. Ракеты будут находиться на истребителях МиГ-31 и МиГ-41.

Ранее Piter.tv писал о том, что комплекс ПВО "Панцирь-С" вооружили гиперзвуковой ракетой.