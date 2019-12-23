С 11 февраля Госдума ратифицировала документ.

Россия разместит средства ПВО на базе в Киргизии. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы Минобороны РФ Николая Панкова. По словам специалиста, военные также планируют использовать на авиабазе беспилотники. Они займутся реконструкцией объектов на аэродроме "Кант".

Напомним, что протокол к соглашению между Москвой и Бишкеком внес в Госдуму Владимир Путин. Он подразумевает разрешение использовать беспилотные аппараты на территории Киргизии. Депутаты уточнили размер российской базы в иностранном государстве. Ранее в рамках инвентаризации установили, что реальная зона не совпадает с параметрами, зафиксированными в соглашении. Зона превышала размер на 58 га. В результате стоимость аренды участка увеличилась до 4,7 млн долларов в год. Раньше Минобороны РФ платило ежегодно по 4,5 млн долларов.

С 11 февраля ГД ратифицировала документ в нижней палате парламента

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин призвал страны ОДКБ укреплять антитеррористическое взаимодействие.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7, Минобороны России, Sevastopol Life