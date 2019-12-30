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Россия проинспектирует военный объект в Эстонии

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Командующие проведут для россиян брифинг.

Россия проинспектирует военный объект в Эстонии. Специалисты увидят его на месте обычного расположения в мирное время. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Сергей Рыжков рассказал, что оценка объекта будет проведена за день, 4 февраля. Во время брифинга россияне получат данные о личном составе и основных системах вооружения и техники. Напомним, что инспекция проводится в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Он принят 30 ноября 2011 года в ходе пленарного заседания Форума по сотрудничеству. Проект является политически обязательным и не подлежит ратификации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире.
 

Теги: военный объект, инспекция, эстония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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