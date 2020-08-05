Об этом рассказали в аудиторско-консалтинговой компании KPMG.

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение и поднять ставку по дивидендам до 15%. Об этом сообщает ТАСС.

Голландский Минфин получил письмо от российских коллег с соответствующим предложением. Об этом рассказали в аудиторско-консалтинговой компании KPMG.

Ранее мы писали, что Россия разрывает соглашение с Кипром о двойном налогообложении. Однако в кипрском Минфине заявили, что причины для денонсации соглашения с Россией отсутствуют. В ведомстве добавили, что это его разрыв может иметь негативные последствия. В российском Минфине отметили, что разрыв соглашения — часть выполнения поручений президента, по которому проценты и дивиденды, выплачиваемые из Кипра, должны облагаться налогом в 15%.

Видео: kremlin.ru