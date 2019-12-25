Россия потеряла семь миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
По его словам, больше всего пострадала отрасль въездного туризма. В прошлом году она заработала порядка 10 миллиардов долларов.
Потери от закрытия границ оцениваем в $7 млрд уже сейчас.
Андрей Игнатьев, президент РСТ
Он отметил, что до сих пор неизвестно, когда восстановится уровень въезда туристов в РФ, который был до пандемии.
Ранее мы писали, что Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Фото: pixabay.com
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