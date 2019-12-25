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Россия потеряла семь миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов
Сегодня, 16:58
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matveyvn

Россия потеряла семь миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов

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Больше всего пострадала отрасль въездного туризма.

Россия потеряла семь миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

По его словам, больше всего пострадала отрасль въездного туризма. В прошлом году она заработала порядка 10 миллиардов долларов.

Потери от закрытия границ оцениваем в $7 млрд уже сейчас.

Андрей Игнатьев, президент РСТ

Он отметил, что до сих пор неизвестно, когда восстановится уровень въезда туристов в РФ, который был до пандемии.

Ранее мы писали, что Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: закрытие границ, путешествия, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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