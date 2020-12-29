Россия построит "Князя Потемкина"

Михаил Будниченко раскрыл названия двух АПЛ, создаваемых на заводе "Севмаш" в рамках проекта 955А.

Россия построит две подводные лодки проекта 955А "Борей-а". Контракт на создание АПЛ был заключен Минобороны РФ в июле 2020 года. На данный момент известно, что субмарины будут названы "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". Об этом журналистам издания "Завод" рассказал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

Глава "Севмаша" отметил, что сейчас завод строит четыре подлодки для проекта 955А, а также восемь подлодок проекта 995М "Ясень-М". Продолжаются работы над "Хабаровском" проекта 09851 и испытания "Белгорода" проекта 09852.

Напомним, что в декабре прошлого года ракетный крейсер "Владимир Мономах" проекта 955 впервые произвел залповый пуск баллистических ракет Р-30 "Булава".

Фото: Piter.tv