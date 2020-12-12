Подлодка "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава"

Атомная подводная лодка "Владимир Мономах" проекта 955А впервые запустила четыре баллистические ракеты "Булава". Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Стрельба велась с акватории Охотского моря по мишени, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области.
Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" произвел залповый пуск четырех "Булав" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки
пресс-служба Минобороны России
Напомним, что "Владимир Мономах" находится на вооружении Тихоокеанского флота. Испытания прошли успешно. Ракеты смогли поразить заданную цель.
Баллистическая ракета "Булава" вылетела из подводной лодки "Владимир Мономах" и поразила цель.
Фото и видео: Минобороны России
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