Подлодка "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава"

Ракета ликвидировала мишень на территории полигона в Архангельской области.

Атомная подводная лодка "Владимир Мономах" проекта 955А впервые запустила четыре баллистические ракеты "Булава". Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Стрельба велась с акватории Охотского моря по мишени, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области.

Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" произвел залповый пуск четырех "Булав" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки пресс-служба Минобороны России

Напомним, что "Владимир Мономах" находится на вооружении Тихоокеанского флота. Испытания прошли успешно. Ракеты смогли поразить заданную цель.

Баллистическая ракета "Булава" вылетела из подводной лодки "Владимир Мономах" и поразила цель.

Фото и видео: Минобороны России