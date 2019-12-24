Американцы не могут в ближайшее время создать аналогичное оружие, сходное по характеристикам с российским.

Россия получила серьезную "гиперзвуковую фору". Ранее глава Минобороны США заявил, что американские разработки более инновационные. Такое заявление прокомментировал военный эксперт из РФ Андрей Кошкин "Политическому эксперту".

Специалист не думает, что противнику удастся приблизиться к уже имеющимся в стране разработкам. Россия постаралась для того, чтобы обеспечить себе серьезную фору в сфере вооружения. Грозные заявления американцев могут рассматриваться как элемент информационного противостояния. В США по факту заявили, что еще не создали оружие, но оно точно будет еще лучше, чем российские аналоги.

О реальных проектах как правило не говорят и они имеют гриф "секретно".

Ранее МИД прокомментировал планы США испытать гиперзвуковое оружие.

