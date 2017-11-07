Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34

Какие страны заинтересовались покупкой, не уточняется.

Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-32. Фронтовые бомбардировщики будут представлены в экспортном варианте Су-34. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.

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На данный момент российские поставщики ждут решений от покупателей.По словам Михеева, уже несколько стран подали свои заявки. Однако специалист не уточнил, какие государства уже заинтересованы в приобретении Су-34.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия приступила к проведению учений в Черном море.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

