Груз выпустила Томская таможня.

Россия получила от США штамм коронавируса. Из Америки его доставили через Томский таможенный пункт. В пресс-службе ведомства пояснили, что сейчас груз направлен в Московский регион ради изучения местными медиками. Специалисты на основе полученного штамма будут создавать вакцину.

Напомним, что документы на ввоз штамма коронавируса американцы подали еще 10 апреля. Бумаги пришли удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни. Известно, что США заключили частицы вируса во флакон с объемом 23х0,6 миллилитров. Образец весил 88 грамм. Штамм хранился в термоконтейнере, который был заполнен хладоэлементами. Такая мера связана с тем, что для транспортировки и хранения груза необходимо сохранять температуру на уровне 2-8 градусов по Цельсию.

По законодательству на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара — один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации напомнили в таможне

В конкретном случае инспекция прошла за час, так как специалисты понимали необходимость первоочередного оформления груза. Для Томского ведомства декларирование вирусных частиц стало вторым прецедентом. Первое подобное оформление произошло 30 января 2020 года.

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