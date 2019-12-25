Российские ученые признали свою ошибку о мутациях коронавируса

В расшифровке говорилось о 200 мутациях вируса. То есть из этого следовал вывод, что российский штамм мутировал в 30 раз быстрее, чем в остальных странах.

Расшифровка генома коронавируса из анализов, собранных у пациентки в Петербурге 15 марта, была проведена с ошибками. Об этом сообщила англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, ссылаясь на научного деятеля из Москвы.

Ошибка говорила о слишком высокой скорости мутирования вируса и могла сказаться на подготовке вакцины. В итоге российская команда признала свою ошибку и обновила данные, уменьшив количество заявленных мутаций на 96%.

Изначальные работы проводились на анализах, взятых у пациентки из Петербурга. В расшифровке говорилось о 200 мутациях вируса. То есть из этого следовал вывод, что российский штамм мутировал в 30 раз быстрее, чем в остальных странах. Такие данные о мутациях могли бы серьезно помешать глобальной борьбе с этой болезнью.

Ранее коронавирус показали под микроскопом.

Фото: Chinese Center for Disease Control & Prevention