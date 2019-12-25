Оружие впервые было представлено за рубежом на выставке IDEX-2021.

Россия подписала первые контракты на экспорт АК-19 под патроны НАТО. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщили в пресс-центре Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

По словам представителя ведомства, в российском оружии глубоко заинтересованы зарубежные партнеры.

О том, что концерн "Калашников" разработал экспериментальный автомат АК-19, в котором применяется патрон НАТО (5,56х45 мм), стало известно в прошлом году. Впервые он был представлен за рубежом на выставке IDEX-2021 в феврале 2021 года. Ожидается, что интерес к АК-19, в первую очередь, проявят страны Ближнего Востока.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет комплекса "Циркон". По словам главы государства, миссия была выполнена военными успешно и безупречно.

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