Путин: в РФ впервые провели залповый пуск гиперзвуковых "Цирконов"

Глава РФ поблагодарил рабочих за создание гиперзвуковой ракеты.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в РФ впервые провели залповый пуск гиперзвуковых "Цирконов". Такое заявление глава государства сделал во время заседания Государственного совета и Совета по вопросам образования и науки. Политик уточнил, что операция состоялась утром 24 декабря. Миссия выполнена венными успешно и безупречно, по словам лидера страны.

Наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и наземным целям. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Владимир Путин, президент РФ

Далее российский лидер Путин обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Он попросил чиновника передать наилучшие пожелания и поздравления рабочим коллективам, которые занимались созданием данного изделия: конструкторам, разработчикам, инженерам и другим лицам, имеющим отношение к проекту. Денис Мантуров пообещал передать слова главы РФ.

В России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Фото и видео: Kremlin.ru