В России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Серийные поставки начнутся в 2022 году.

В России подходят к концу государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, серийные поставки начнутся в следующем году. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что количество носителей высокоточного оружия средней и большой дальности увеличится на 30% к 2026 году. Военному ведомству удалось грамотно распределить финансовые ресурсы. Более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. Сергей Шойгу уточнил, к 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза.

Ранее мы сообщили, что глава военного ведомства высоко оценил уровень современной ядерной триады РФ.

Видео: kremlin.ru