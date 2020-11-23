Россия перебросила в Армению больше 100 военных для разминирования в Карабахе

Во время работы будут использоваться расчеты минно-розыскной службы.

Россия перебросила в Армению больше 100 военных для разминирования в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Речь идёт о специалистах международного противоминного центра ВС РФ, которых перебросили на самолётах Ан-124, Ил-76 и Ту-154. Цель российских военных — разминировать дороги, объекты и местность на территории Карабаха. Воинские колонны совершат бросок по маршруту Ереван—Горис—Степанакерт, после прибытия они приступят к военной разведке.

Во время работы будут использоваться расчеты минно-розыскной службы и робототехнических комплексов. На месте будут задействованы 13 единиц военной и спецтехники, среди которых многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", а также бронетранспортеры и бронированные автомобили.

Ранее Путин озвучил роль России в мирном соглашении по Карабаху.

Видео: Telegram / РИА Новости