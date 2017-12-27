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Россия отправила первый в 2018 году гуманитарный груз в Донбасс

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МЧС опубликовало видео с 73ей колонной гуманитарной помощи, которая доставит более 400 тонн груза.

 Сегодня ночью, 25 января, в Донбасс отправилась 73 колонна с гуманитарной помощью.

Сообщается, что колонна везет около 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы. Колонна следует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур. За рулем автомобилей опытные водители - спасатели, которые за время своей службы осуществили не один десяток гуманитарных операций по всему миру. Гуманитарная колонна проследует в два пункта - Луганскую и Донецкую области.

 

Видео: МЧС России

Теги: 73 колонна , гуманитарная помощь , донбасс , мчс
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости События на Украине

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