Россия отправила первый в 2018 году гуманитарный груз в Донбасс

МЧС опубликовало видео с 73ей колонной гуманитарной помощи, которая доставит более 400 тонн груза.

Сегодня ночью, 25 января, в Донбасс отправилась 73 колонна с гуманитарной помощью.

Сообщается, что колонна везет около 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы. Колонна следует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур. За рулем автомобилей опытные водители - спасатели, которые за время своей службы осуществили не один десяток гуманитарных операций по всему миру. Гуманитарная колонна проследует в два пункта - Луганскую и Донецкую области.

Видео: МЧС России