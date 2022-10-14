Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией. Соответствующее заявление в ходе нового саммита сделал глава государства Владимир Путин. Он предложил партнерам разработать цепочки сбыта продукции, продумать альтернативные логистические схемы. Также Москва готова помочь в восстановлении объединенной энергетической системы региона, что позитивно скажется на энергобезопасности стран и их национальных интересах.
Со своей стороны Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации, в частности, к участию в созданию новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечению бесперебойного функционирования предприятий.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер России добавил, что речь также идет о строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий. На текущий момент Москва считается ключевым инвестором в экономические системы стран Центральной Азии, а общий объем прямых инвестиций от РФ в регион составляет около 5 миллиардов долларов.
Путин рассказал о значении саммита Россия — Средняя Азия.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian
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