Глава РФ призвал укреплять сотрудничество в вопросах экономики.

Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией. Соответствующее заявление в ходе нового саммита сделал глава государства Владимир Путин. Он предложил партнерам разработать цепочки сбыта продукции, продумать альтернативные логистические схемы. Также Москва готова помочь в восстановлении объединенной энергетической системы региона, что позитивно скажется на энергобезопасности стран и их национальных интересах.

Со своей стороны Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации, в частности, к участию в созданию новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечению бесперебойного функционирования предприятий. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России добавил, что речь также идет о строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий. На текущий момент Москва считается ключевым инвестором в экономические системы стран Центральной Азии, а общий объем прямых инвестиций от РФ в регион составляет около 5 миллиардов долларов.

Путин рассказал о значении саммита Россия — Средняя Азия.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian

