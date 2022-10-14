Путин рассказал о значении саммита Россия — Средняя Азия

Глава РФ поблагодарил коллег за участие в новом формате.

Российский президент Владимир Путин на саммите "Россия - Центральная Азия" выразил уверенность в том, что новый международный формат будет не бесполезным. Политик объяснил иностранным коллегам, что ситуация в мире усложняется, поэтому следует подталкивать друг друга к сотрудничеству. Мероприятие созвано по инициативе РФ в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.

Ясно, что отношения между нашими странами строятся по самым разным направлениям и в разных форматах. Мы постоянно находимся в контакте, на прямой связи… Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ подчеркнул, что между всеми странами-участницами формата создаются взаимоотношения по самым разным направлениям, а коллеги находятся в постоянном контакте.

Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах.

Фото и видео: Kremlin_russian