Глава РФ подписал документы с иностранными коллегами в Астане.

Российский президент Владимир Путин рассказал о подготовленных к саммиту СНГ документах. На заседании лидеров участников Содружества Независимых Государств в Астане глава РФ отметил, что эти международные соглашения направлены на углубление интеграционных процессов в различных сферах жизни. Политик отметил, что все контакты ведутся при реализации концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития, принятой до 2023 года.

У нас подготовлен целый ряд важных совместных документов и решений, которые направлены на углубление интеграции в самых разных сферах. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что в конечном счете участники нацелены на формирование на базе данного регионального содружества интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения. По завершению заседания главы страны подписали документы.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian