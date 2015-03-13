Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми

Глава РФ рассказал о том, что обсудит вопрос с президентом Франции.

Российский президент Владимир Путин назвал заявления французского коллеги Эмманюэля Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми и некорректными. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на заседании лидеров стран-участниц СНГ в Астане. Политик добавил, что Москва всегда стремилась в искреннему урегулированию любых споров, включая и данный регион, расположенный между Арменией и Азербайджаном.

Я с удивлением прочитал некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи… 6 октября. Считаю, что эти заявления, в них отсутствует понимание самого хода конфликта. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ранее глава Франции счел, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа. Владимир Путин заметил, что этот вопрос он еще обсудит с коллегой из Парижа.

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian, Кремлевский пул