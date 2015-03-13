Глава РФ призвал сохранить историческую правду о ВОВ.

Российский президент Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом, 80-летия с момента победы в Великой Отечественной войне.. Соответствующее предложение глава государства внес перед коллегами в ходе своего выступления на заседании Совета лидеров стран-участниц в Астане от 14 октября. Он также поддержал инициативу по поддержке русского языка, получение СНГ статуса наблюдателя за деятельностью при ОДКБ.

Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, таким постановлением страны смогут дать четкий сигнал миру о том, что требуется сплотиться и отстаивать историческую правду. Это особенно необходимо на фоне стремлений отдельных государств "стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы".

Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции.

Фото и видео: ТАСС