Анна Попова рассказала о развитии российских технологий в сфере эпидемиологической безопасности страны.

Наша страна за последние пять лет освободилась от закупки тест-систем за рубежом. Соответствующее заявление сделала лава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая перед законодателями на пленарном заседании Совета Федерации в ходе правительственного часа от 4 февраля 2026 года. Чиновница из профильного ведомства заметила, что российские ученые из специализированных институтов Роспотребнадзора создали отечественные ферменты и базу расходников. В связи с такой ситуацией в российских тест-системах нет никаких импортных компонентов. Сейчас можно быть уверенным в вакцинной и диагностической безопасности государства.

В России разработали вакцину от ротавируса.

