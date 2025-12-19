Россия освободилась от закупки тест-систем за рубежом, заявила Попова

Наша страна за последние пять лет освободилась от закупки тест-систем за рубежом. Соответствующее заявление сделала лава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая перед законодателями на пленарном заседании Совета Федерации в ходе правительственного часа от 4 февраля 2026 года. Чиновница из профильного ведомства заметила, что российские ученые из специализированных институтов Роспотребнадзора создали отечественные ферменты и базу расходников. В связи с такой ситуацией в российских тест-системах нет никаких импортных компонентов. Сейчас можно быть уверенным в вакцинной и диагностической безопасности государства.
За последние пять лет мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы... В части безопасности вакцинной, безопасности диагностической Российская Федерация абсолютно суверенна.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
В России разработали вакцину от ротавируса.
Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
