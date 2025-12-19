  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:25
153
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия освободилась от закупки тест-систем за рубежом, заявила Попова

0 0

Анна Попова рассказала о развитии российских технологий в сфере эпидемиологической безопасности страны.

Наша страна за последние пять лет освободилась от закупки тест-систем за рубежом. Соответствующее заявление сделала лава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая перед законодателями на пленарном заседании Совета Федерации в ходе правительственного часа от 4 февраля 2026 года. Чиновница из профильного ведомства заметила, что российские ученые  из специализированных институтов Роспотребнадзора создали отечественные ферменты и базу расходников. В связи с такой ситуацией в   российских тест-системах нет никаких импортных компонентов. Сейчас можно быть уверенным в  вакцинной и диагностической безопасности государства.

За последние пять лет мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы... В части безопасности вакцинной, безопасности диагностической Российская Федерация абсолютно суверенна.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В России разработали вакцину от ротавируса.

Фото и видео: Вконтакте  / Совет Федерации

Теги: анна попова, правительственный час, роспотребнадзор, совет федерации, тест-системы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии