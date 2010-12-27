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Россия опустилась на 59 место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран
Сегодня, 20:12
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Россия опустилась на 59 место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран

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В 2017 году Россия присвоила 49 место.

В ежегодном рейтинге самых счастливых стран Россия заняла 59 место. В 2017 году Россия основалась на 49.

В этом году прошлогодний лауреат списка Норвегия опустилась на второе место. В первую десятку самых счастливых стран  вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Доклад публикуется ежегодно начиная с 2012 года. 156 стран мира в нем оцениваются по признакам ожидаемой продолжительность жизни, социальной поддержки и коррупции в стране. В этом году дополнительно были учтены счастье и благополучие иммигрантов. Передает издание "360".

Соавтор доклада, почетный профессор экономики в Университете Британской Колумбии Джон Хелливелл отметил, что все страны, попавшие на первые места рейтинга, отличаются тем, что в них счастливы и переехавшие в них иммигранты.

Те, кто переезжает в более счастливые страны, выигрывают, а те, кто переезжает в менее счастливые страны, проигрывают.

Уверен Джон Хелливелл

 

Теги: рейтинг , россия , самые счастливые страны
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

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