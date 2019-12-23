Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу. Глава Минэнерго России заявил, что число стран, которые потребляют сжиженный газ, увеличилось вдвое. Особенно это касается государств, в которые РФ не поставляет газ по трубопроводам. В пример министр привел Францию и Испанию. Об этом чиновник рассказал в интервью "РБК".
Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%
прокомментировал спикер
Чиновник добавил, что еще три года назад Россия вообще не занималась подобными поставками. Объемы увеличились за счет ввода новых проектов, до 12-13 млн тонн. В Америке рост объемов увеличился с 4-5 млн до 9 млн тонн за последние два года. Доля СПГ будет увеличиваться, в то время как доля нефти и угля сокращаться.
Ранее Piter.tv писал о том, что оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube / VSL Dutch Metrology Institute
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