Об этом заявил Александр Новак.

Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу. Глава Минэнерго России заявил, что число стран, которые потребляют сжиженный газ, увеличилось вдвое. Особенно это касается государств, в которые РФ не поставляет газ по трубопроводам. В пример министр привел Францию и Испанию. Об этом чиновник рассказал в интервью "РБК".

Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13% прокомментировал спикер

Чиновник добавил, что еще три года назад Россия вообще не занималась подобными поставками. Объемы увеличились за счет ввода новых проектов, до 12-13 млн тонн. В Америке рост объемов увеличился с 4-5 млн до 9 млн тонн за последние два года. Доля СПГ будет увеличиваться, в то время как доля нефти и угля сокращаться.

Ранее Piter.tv писал о том, что оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube / VSL Dutch Metrology Institute