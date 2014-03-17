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Россия ограничила экспорт бензина до конца августа
Сегодня, 9:54
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Россия ограничила экспорт бензина до конца августа

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Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Россия ограничила экспорт бензина до конца августа 2025 года для всех, кроме его производителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В опубликованном сообщении отметили, что соответствующее постановление подписано. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. В правительстве отметили, что решение было принято на совещании вице-премьера Александра Новака.

Ранее мы сообщали, что Петербург вошел в десятку регионов с самым доступным бензином.

Фото: pxhere.com

Теги: ограничение, россия, экспорт бензина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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